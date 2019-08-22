Великобритания и Южная Корея сохранят режим свободной торговли после Brexit

ЛОНДОН, 22 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания и Южная Корея заключили соглашение о непрерывности свободной торговли после Brexit, которое позволит компаниям обеих сторон беспрепятственно продолжать деловые отношения, говорится в сообщении британского правительства.

Ожидается, что соответствующий документ в четверг подпишут министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и глава британского министерства международной торговли Элизабет Трасс.

Объем торгового оборота между двумя странами в 2018 году составил 14,6 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 17,7 миллиарда долларов).

"Это соглашение, когда вступит в силу, позволит компаниям продолжать свободную торговлю после того, как мы покинем ЕС 31 октября, сохранив рабочие места в ключевых секторах британской экономики, таких как производство, технологии и профессиональные услуги", - отмечается в сообщении.

Британия в настоящее время заключила 13 соглашений о продолжении свободной торговли в 38 странах.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".