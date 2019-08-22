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РИА Новости

Великобритания и Южная Корея сохранят режим свободной торговли после Brexit

16:18 22.08.2019 (обновлено: 16:19 22.08.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция против Brexit в Лондоне
Акция против Brexit в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Акция против Brexit в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания и Южная Корея заключили соглашение о непрерывности свободной торговли после Brexit, которое позволит компаниям обеих сторон беспрепятственно продолжать деловые отношения, говорится в сообщении британского правительства.
Ожидается, что соответствующий документ в четверг подпишут министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и глава британского министерства международной торговли Элизабет Трасс.
Объем торгового оборота между двумя странами в 2018 году составил 14,6 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 17,7 миллиарда долларов).
"Это соглашение, когда вступит в силу, позволит компаниям продолжать свободную торговлю после того, как мы покинем ЕС 31 октября, сохранив рабочие места в ключевых секторах британской экономики, таких как производство, технологии и профессиональные услуги", - отмечается в сообщении.
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Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".
Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".
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BrexitВыход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзВеликобританияЮжная КореяВ мире
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