Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Карталинский городской суд арестовал на два месяца депутата Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, подозреваемого в убийстве жены, сообщили РИА Новости суде.

Следствие считает, что в ночь на 21 августа Зарипов дома поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По данным СУСК, охотничьим ружьем депутат владел законно.

"Карталинский городской суд в четверг удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Азата Зарипова на срок два месяца", - сказала собеседница агентства.

Защита Зарипова просила суд о домашнем аресте, добавила она.