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РИА Новости

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

15:35 22.08.2019 (обновлено: 15:42 22.08.2019)
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© Фото : официальный сайт администрации Локомотивного городского округа Челябинской областиАзат Зарипов
Азат Зарипов
© Фото : официальный сайт администрации Локомотивного городского округа Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Карталинский городской суд арестовал на два месяца депутата Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, подозреваемого в убийстве жены, сообщили РИА Новости суде.
Следствие считает, что в ночь на 21 августа Зарипов дома поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По данным СУСК, охотничьим ружьем депутат владел законно.
"Карталинский городской суд в четверг удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Азата Зарипова на срок два месяца", - сказала собеседница агентства.
Защита Зарипова просила суд о домашнем аресте, добавила она.
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По данным сайта собрания депутатов Локомотивного городского округа, Зарипов является председателем комиссии по социальной политике. Челябинское региональное отделение "Единой России" ранее заявило, что приостановит членство Зарипова в партии.
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