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РИА Новости

Последнюю партию косаток из "китовой тюрьмы" отправили в Охотское море

15:35 22.08.2019 (обновлено: 16:11 22.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Шесть белух и последних двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили к месту выпуска в Охотское море, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института океанографии Алексей Смородов.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа.
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"Две косатки и шесть белух были погружены на автомобильный транспорт и в составе колонны в сопровождении машин ГИБДД отправились в Хабаровск. Это последние косатки, самец и самка, которые находились в адаптационном центре", - сказал Смородов.
По его словам, ветеринары оценили состояние животных как удовлетворительное. За ними в пути будут наблюдать ветврачи, ученые ВНИРО и тренеры.
Смородов отметил, что во второй половине дня в пятницу ожидается прибытие колонны в порт Хабаровска, где животных перегрузят на судно и повезут в транспортировочных ваннах по Амуру в Николаевский район.
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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