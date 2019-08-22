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РИА Новости

Мосгорсуд арестовал обвиняемого в хулиганстве фигуранта "болотного дела"

15:34 22.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года Алексей Полихович
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года Алексей Полихович
© РИА Новости / Максим Блинов
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Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года Алексей Полихович. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг оставил без изменения решение нижестоящего суда, отправившего на 13 суток в спецприемник фигуранта "болотного дела" Алексея Полиховича, который матерился со сцены на митинге 10 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского района суда оставить без изменения", - огласил решение судья.
Полихович был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Срок административного ареста истекает в эту субботу.
По данным столичного главка МВД, полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга 10 августа в центре Москвы.
Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков - Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев - получили по 4,5 года колонии, Полихович - 3,5 года.
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