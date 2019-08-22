Мосгорсуд арестовал обвиняемого в хулиганстве фигуранта "болотного дела"

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года Алексей Полихович. Архивное фото

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года Алексей Полихович

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг оставил без изменения решение нижестоящего суда, отправившего на 13 суток в спецприемник фигуранта "болотного дела" Алексея Полиховича, который матерился со сцены на митинге 10 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Мещанского района суда оставить без изменения", - огласил решение судья.

Полихович был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Срок административного ареста истекает в эту субботу.

По данным столичного главка МВД, полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга 10 августа в центре Москвы.