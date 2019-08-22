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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Киргизского депутата заподозрили в соучастии в захвате заложников

15:31 22.08.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 22 авг - РИА Новости. Депутата парламента Киргизии Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников в первый день спецоперации по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
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"Сегодня депутату Ирине Карамушкиной вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 43, части 3 статьи 244 УК Кыргызской Республики "Соучастие в захвате заложников", - заявили в пресс-службе. Согласно законодательству Киргизии, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.
Карамушкина - депутат законодательного собрания Киргизии от социал-демократической партии страны, основателем которой является Атамбаев. Она является одним из самых верных сподвижников экс-президента и находилась с ним в момент спецоперации в селе Кой-Таш.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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