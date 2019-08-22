Киргизского депутата заподозрили в соучастии в захвате заложников

БИШКЕК, 22 авг - РИА Новости. Депутата парламента Киргизии Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников в первый день спецоперации по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

"Сегодня депутату Ирине Карамушкиной вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 43, части 3 статьи 244 УК Кыргызской Республики "Соучастие в захвате заложников", - заявили в пресс-службе. Согласно законодательству Киргизии, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Карамушкина - депутат законодательного собрания Киргизии от социал-демократической партии страны, основателем которой является Атамбаев. Она является одним из самых верных сподвижников экс-президента и находилась с ним в момент спецоперации в селе Кой-Таш.