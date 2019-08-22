В приложении соцсети "ВКонтакте" заработал AliExpress

Сервис действует на платформе VK Mini Apps, что означает, что отдельного приложения для совершения покупок больше не понадобится – магазин доступен напрямую из приложений VK для Android и iOS.

В компании сообщили, что намерены развивать с AliExpress полноценную торговую экосистему. Вскоре в соцсети будет представлен новый формат контента, на основе которого заработает программа монетизации. Пользователям предлагают делиться опытом покупок в AliExpress для упрощения поиска различных товаров и получения наград.