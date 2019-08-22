В приложении соцсети "ВКонтакте" заработал AliExpress

МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Соцсеть "ВКонтакте" добавила в своё мобильное приложение возможность приобретать товары в китайском Интернет-магазине AliExpress.
Сервис действует на платформе VK Mini Apps, что означает, что отдельного приложения для совершения покупок больше не понадобится – магазин доступен напрямую из приложений VK для Android и iOS.
В компании сообщили, что намерены развивать с AliExpress полноценную торговую экосистему. Вскоре в соцсети будет представлен новый формат контента, на основе которого заработает программа монетизации. Пользователям предлагают делиться опытом покупок в AliExpress для упрощения поиска различных товаров и получения наград.
О подписании соглашения о создании совместного предприятия корпорация Alibaba Group (дочерним предприятием которой является AliExpress), компания МегаФон, корпорация Mail.ru Group и РФПИ объявили в июне. Стороны намерены совместно с крупнейшим зарубежным игроком на рынке электронной коммерции России развивать сегмент электронной торговли, в первую очередь, за счет интеграции с социальными сетями.