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РИА Новости

В Петербурге один человек пострадал при пожаре в складском здании

15:29 22.08.2019 (обновлено: 16:48 22.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в административно-складском здании в Санкт-Петербурге, откуда были эвакуированы 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Один пострадавший - небольшие ожоги и отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из 200 человек при эвакуации четверых спасли при помощи автолестниц.
По предварительной информации, в горящем помещении находилось производство свечей. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности, для его тушения направлен пожарный поезд, сообщили ранее в МЧС.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
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