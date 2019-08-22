В Петербурге один человек пострадал при пожаре в складском здании

Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019

Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в административно-складском здании в Санкт-Петербурге, откуда были эвакуированы 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Один пострадавший - небольшие ожоги и отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из 200 человек при эвакуации четверых спасли при помощи автолестниц.