В Петербурге один человек пострадал при пожаре в складском здании

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в административно-складском здании в Санкт-Петербурге, откуда были эвакуированы 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Один пострадавший - небольшие ожоги и отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из 200 человек при эвакуации четверых спасли при помощи автолестниц.
По предварительной информации, в горящем помещении находилось производство свечей. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности, для его тушения направлен пожарный поезд, сообщили ранее в МЧС.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России