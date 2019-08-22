Глава Бразилии заявил о нехватке ресурсов для ликвидации пожаров в Амазонии

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что государству не хватает ресурсов для ликвидации пожаров в лесах Амазонии, которые продолжаются около трех недель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на его выступление.