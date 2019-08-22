Медведев пожелал российской сборной одержать победу на WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев перед началом мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills выступил перед российской командой и от имени правительства пожелал добиться максимальных успехов и победы.
"Результаты, которые были показаны вашими предшественниками, оказались абсолютно вдохновляющими. Оказывается, мы и можем и умеем. Но все, что будет происходить в ближайшие дни, <…> будет зависеть от вас", — сказал глава кабмина.
Он также выразил надежду, что команда уже в ближайшие дни войдет в число призеров чемпионата, и пожелал преодолеть волнение.
Глава правительства осмотрел площадку выставочного центра "Казань-Экспо", построенную для проведения WorldSkills.
"Вы представляете нашу страну, хотя вы такие молодые и у вас еще все впереди", — обратился Медведев к команде.
На встрече с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым Медведев отметил, что чемпионат по профессиональному мастерству в конечном итоге должен привлечь огромное количество юношей и девушек начать обучение, связанное с новыми технологиями.
По мнению премьера, то, что Россия занимает призовые места — это хорошо, но гораздо важнее, что таким образом появляется множество хорошо подготовленных специалистов, обладающих навыками, необходимыми в современном мире.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной — участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной — участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
WorldSkills International — международное движение, которое занимается популяризацией рабочих профессий, повышением статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации.
Мировой чемпионат WorldSkills — крупнейшее в мире соревнование профессионального мастерства.
Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году и проводит региональные чемпионаты более чем в половине субъектов.