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РИА Новости

ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР

15:18 22.08.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики, пользуясь действующим перемирием в Донбассе, укрепляют свои позиции у линии соприкосновения.
Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"Враг, пользуясь действующим перемирием, совершенствует свои позиции в инженерном плане", - заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По данным военного ведомства ДНР, инженерными работами на позициях силовиков занимаются провинившиеся военнослужащие, оказавшиеся на гауптвахте.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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