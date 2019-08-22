ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики, пользуясь действующим перемирием в Донбассе, укрепляют свои позиции у линии соприкосновения.
Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"Враг, пользуясь действующим перемирием, совершенствует свои позиции в инженерном плане", - заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По данным военного ведомства ДНР, инженерными работами на позициях силовиков занимаются провинившиеся военнослужащие, оказавшиеся на гауптвахте.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru