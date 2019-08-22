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РИА Новости

Актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

15:18 22.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Сербский и российский киноактер Милош Бикович сообщил, что ему запрещен въезд на территорию Украины.
Актер снимается в Сербии и России и известен своими ролями в фильмах "Солнечный удар", "Лед", "Балканский рубеж", "Южный ветер" и в сериале "Отель Элеон". Активно выступает за укрепление сербско-российского сотрудничества, принимает участие в посвященных этому мероприятиях.
Киев
25 июля, 14:30РИА Новости
Российские звезды, которым запретили въезд на Украину в 2014-2019 годах
"Мне запрещен въезд на Украину… (причина – ред.) "Угроза для национальной безопасности", да вы - чемпионы. Думаю, что иногда играю лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы представлять угрозу для безопасности нации", - написал Бикович в Twitter.
Обстоятельства выяснения запрета на въезд и название выдавшего его органа на Украине актер не раскрыл.
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Милош БиковичСербияРоссияTwitterУкраина
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