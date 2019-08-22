Актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ

БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Сербский и российский киноактер Милош Бикович сообщил, что ему запрещен въезд на территорию Украины.

Актер снимается в Сербии и России и известен своими ролями в фильмах "Солнечный удар", "Лед", "Балканский рубеж", "Южный ветер" и в сериале "Отель Элеон". Активно выступает за укрепление сербско-российского сотрудничества, принимает участие в посвященных этому мероприятиях.

"Мне запрещен въезд на Украину… (причина – ред.) "Угроза для национальной безопасности", да вы - чемпионы. Думаю, что иногда играю лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы представлять угрозу для безопасности нации", - написал Бикович в Twitter