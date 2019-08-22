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РИА Новости
Экология

Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" впервые пройдет на ВДНХ

15:14 22.08.2019 (обновлено: 15:15 22.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПосетители рассматривают фотографии на фотовыствке
Посетители рассматривают фотографии на фотовыствке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. 13-й фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" будет проходить с 6 сентября по 2 октября впервые на ВДНХ в павильоне №57 "Россия – моя история". На протяжении месяца всех гостей фестиваля будет ждать насыщенная программа мастер-классов, лекций, выступлений и встреч с всемирно известными фотографами, путешественниками, специалистами в области экологии и популярными блогерами, говорится в сообщении пресс-службы.
"Международный фестиваль "Золотая черепаха" – это масштабный эколого-просветительский проект, дух и философия которого направлены на сохранение дикой природы через искусство. <…> Мы верим, что проведение подобных крупномасштабных творческих проектов, таких как фестиваль "Золотая черепаха", способно изменять экологическое сознание и поведение людей", – отмечает в сообщении Андрей Сухинин, президент фестиваля "Золотая черепаха".
Главным событием фестиваля станет экспозиция работ финалистов и лауреатов международного творческого конкурса "Золотая черепаха". В этом году он собрал в два раза больше участников: работы прислали 4390 авторов из 117 стран. Увеличилось и число номинаций, благодаря чему авторы смогли максимально широко представить свои работы.
Также на фестивале будет создана инклюзивная среда и организована экспозиция для людей со слабым зрением.
Стратегические партнеры фестиваля – АНО "Дальневосточные леопарды", Русское географическое общество, Союз фотографов России.
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ЭкологияЗолотая черепаха
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