В Праге вандалы вновь осквернили памятник маршалу Коневу

ПРАГА, 22 авг – РИА Новости. Неизвестные вандалы в четверг снова осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, полиция на месте проводит расследование инцидента, сообщил РИА Новости ее представитель Ян Данек.

Неизвестные лица на постаменте памятника написали спреем "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату "1968".

В 1968 году в Чехословакию были введены войска СССР и еще четырех социалистических стран с целью подавления общественно-политических и экономических реформ в стране. В среду участники массовых манифестаций во многих городах Чехии отметили 51-ю годовщину этих событий.

"Полиция проверяет данные видеокамер и следы, оставленные около памятника, будет проведено соответствующее расследование", - сказал Данек.

В свою очередь, посольство России в Чехии решительно осудило акт вандализма.

"Посольство России в Чехии решительно осуждает акт вандализма в отношении памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. В связи с инцидентом посольством направлена нота протеста в МИД Чехии", - сообщил РИА Новости представитель российского диппредставительства.

В мае 1945 года советские войска под руководством маршала Конева освободили Прагу от гитлеровцев.