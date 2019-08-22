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РИА Новости

В Австралии семью веганов осудили за истощение дочери

15:11 22.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Окружной суд в австралийском Сиднее приговорил к 300 часам общественных работ родителей-веганов, которые кормили свою малолетнюю дочь в соответствии с веганской диетой, из-за чего у нее развились истощение и рахит, передает австралийская телерадиокорпорация ABC.
По ее данным, в прошлом году 33-летней матери и 35-летнему отцу были предъявлены обвинения после того, как в марте у их малолетней дочери случился приступ, после чего малышку госпитализировали.
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Отмечается, что родители девочки кормили ее в соответствии с "консервативным веганским рационом питания" в течение первых 19 месяцев ее жизни. В рацион ребенка входили овес с оливковым маслом, рисовое молоко, овощи, фрукты, рис, картофель и тофу. В результате вес полуторагодовалой малышки составлял 4,9 килограмма, при обследовании у нее была выявлена остеопения.
"Каждый родитель несет ответственность за то, чтобы рацион, который он выбирает для своих детей... был сбалансирован и содержал достаточное количество необходимых питательных веществ для нормального роста", - заявила судья Сара Хаггет.
Отмечается, что родители девочки, имена которых не называются, в декабре признали свою вину в том, что не смогли обеспечить ребенку необходимые условия. В суде они плакали, когда речь шла о проблемах, возникших со здоровьем их ребенка.
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