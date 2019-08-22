"Газпрому" разрешили продавать на бирже до 25 миллиардов кубов газа в год

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ разрешило "Газпрому" продавать на бирже до 25 миллиардов кубометров своего газа в год и отменило паритет продаж с независимыми производителями, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Разрешить ПАО "Газпром" и его аффилированным лицам реализовывать добытый ими природный газ на организованных торгах в объеме до 25 миллиардов кубометров в год", - говорится в постановлении. Ранее объем был ограничен 17,5 миллиарда кубометров.

Кроме того, документ отменил так называемый паритет, согласно которому продажи "Газпрома" на бирже не могли превышать "объем природного газа, самостоятельно реализуемого независимыми организациями".

"Газпром" является основным продавцом газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В условиях сокращения продаж независимыми производителями газа биржа, а затем и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) просили правительство поднять лимит для "Газпрома".