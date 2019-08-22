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РИА Новости

"Газпрому" разрешили продавать на бирже до 25 миллиардов кубов газа в год

15:10 22.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание компании "Газпром"
Здание компании Газпром
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ разрешило "Газпрому" продавать на бирже до 25 миллиардов кубометров своего газа в год и отменило паритет продаж с независимыми производителями, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Разрешить ПАО "Газпром" и его аффилированным лицам реализовывать добытый ими природный газ на организованных торгах в объеме до 25 миллиардов кубометров в год", - говорится в постановлении. Ранее объем был ограничен 17,5 миллиарда кубометров.
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Кроме того, документ отменил так называемый паритет, согласно которому продажи "Газпрома" на бирже не могли превышать "объем природного газа, самостоятельно реализуемого независимыми организациями".
"Газпром" является основным продавцом газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В условиях сокращения продаж независимыми производителями газа биржа, а затем и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) просили правительство поднять лимит для "Газпрома".
Согласно постановлению, ФАС на основе данных "Газпрома" о распределении газа на рынке РФ будет вправе давать ему рекомендации по квартальным объемам продаж на бирже.
ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация
13 февраля 2018, 10:00РИА Новости
ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация
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