Мать посаженного на Кубани на цепь мальчика хочет забрать его к себе

КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Мать мальчика, которого отец сажал на цепь, Виктория Пономарчук обратилась в Белореченский суд Краснодарского края с иском об определении места жительства ребёнка.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. Родная мать мальчика проживает в Кубанском сельском поселении Апшеронского района.

"Заявление по определению места жительства… подавала, да… В Белореченский районный… Сказали, что в течение двух месяцев рассмотрят", – сообщила РИА Новости Пономарчук.

В суде РИА Новости подтвердили факт подачи Пономорчук иска, отметив, что заседание по нему назначено на 12 сентября.

Женщина также рассказала, что ребенок продолжает оставаться в реабилитационном центре в Апшеронске, где она с ним регулярно видится.

Ранее краевая прокуратура сообщила, что по итогам проверки по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего органы опеки Белореченского района обратились в суд с исковым заявлением об ограничении отца мальчика родительских прав.