Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T15:09Z
https://ria.ru/20190822/1557789710.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150111/37/1501113780_0:138:3072:1866_1036x0_80_0_0_728dff2eb2991551f44c345f45fe6916.jpg
РИА Новости

Мать посаженного на Кубани на цепь мальчика хочет забрать его к себе

15:09 22.08.2019
637
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Мать мальчика, которого отец сажал на цепь, Виктория Пономарчук обратилась в Белореченский суд Краснодарского края с иском об определении места жительства ребёнка.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. Родная мать мальчика проживает в Кубанском сельском поселении Апшеронского района.
Ребенок, прикованный цепью
24 июля, 15:16РИА Новости
Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани
"Заявление по определению места жительства… подавала, да… В Белореченский районный… Сказали, что в течение двух месяцев рассмотрят", – сообщила РИА Новости Пономарчук.
В суде РИА Новости подтвердили факт подачи Пономорчук иска, отметив, что заседание по нему назначено на 12 сентября.
Женщина также рассказала, что ребенок продолжает оставаться в реабилитационном центре в Апшеронске, где она с ним регулярно видится.
Ранее краевая прокуратура сообщила, что по итогам проверки по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего органы опеки Белореченского района обратились в суд с исковым заявлением об ограничении отца мальчика родительских прав.
Как сообщила РИА Новости мать ребенка, Белореченский суд начнет слушать это дело 28 августа. В Белореченском суде РИА Новости подтвердили эту дату.
Автомобиль Следственного комитета рядом с территорией ангара, в котором хранятся обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
24 июля, 10:07РИА Новости
Власти рассказали о семье матери мальчика, посаженного на цепь на Кубани
004111
Обсудить 0
Следственный комитет РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Медик готовит шприц с вакциной
В Саратове приняли дополнительные меры для профилактики "мышиной лихорадки"
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Нижний Новгород доставили девочку с ожогами 80% тела
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
В СФ поддержали инициативу о запрете продажи крепкого алкоголя молодежи
Лента
новостей
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Наргиз рассказала об официальном запрете на исполнение песен Фадеева
Полиция
В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
Скорая помощь на улице Стамбула
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Следствие завершило работу на месте посадки А321 в кукурузное поле
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон заявил, что ясность по Brexit должна появиться в течение 30 дней
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин поздравил россиян с Днем государственного флага
Вид с воздуха на город Уфа
В Уфе перенесли суд по делу об изнасиловании в отделе полиции
Врачи во время операции
В России врачи провели операцию больному с раком печени, поразившим сердце
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании второй человек умер от листериоза
Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
Актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
Лента новостейМолния