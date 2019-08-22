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РИА Новости

Голикова: 17 тысяч россиян пройдут программу переподготовки WorldSkills

15:03 22.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Более 17 тысяч россиян старше 50 лет подали заявки в новую программу переподготовки по стандартам движения WorldSkills, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Новый проект, который идет под эгидой WorldSkills в России "Навыки мудрых", - я должна сказать, что эти люди чувствуют себя по-другому, они получают новые компетенции, они получают новые знания, новые профессии и чувствуют себя востребованными на рынке труда. Вы, наверное, очень удивитесь, но у нас в России граждан более 50 лет… на цели переподготовки заявилось, по стандартам WorldSkills, более 17 тысяч человек. Мы это делаем впервые, мы стартовали только в феврале месяце, но уже сейчас наблюдаем эту активность", - сказала Голикова на пресс-конференции в Казани перед открытием чемпионата WorldSkills.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
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Как уточнили в секретариате Голиковой, уже принято 17 тысяч 527 заявок – 70,1% от запланированной численности в 25 тысяч человек.
Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
"Навыки мудрых" – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
202004
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WorldSkillsТатьяна ГоликоваКазаньОбщество
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