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РИА Новости

В СФ поддержали инициативу о запрете продажи крепкого алкоголя молодежи

15:02 22.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддерживает инициативу Минздрава о запрете продажи лицам младше 21 года алкоголя крепостью выше 16,5%.
Ранее Минздрав представил соответствующий законопроект на межведомственное согласование. Инициативу поддержали все профильные ведомства, кроме Минфина.
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"Предложение Минздрава абсолютно верное и направлено на сохранение здоровья граждан. При этом 21 год - это возраст созревания сознания, когда человек уже отдает себе отчет, что для организма вредно, а что полезно", - сказал Рязанский РИА Новости в четверг.
Говоря о позиции Минфина, сенатор отметил, что речь идет "не об экономике, а о здоровье". "Мы двигаемся в правильном направлении. Надеюсь, позицию Минфина мы преодолеем. Если мы хотим обеспечить здоровую экономику, нужно обеспечить здоровье нашим гражданам", - добавил он.
Рязанский, который сам является автором поправок об ограничении продажи алкоголя лицам младше 21 года, выразил удовлетворение, что наступает время, когда правительству и законодателям удается преодолеть алкогольное лобби.
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