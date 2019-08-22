В СФ поддержали инициативу о запрете продажи крепкого алкоголя молодежи

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддерживает инициативу Минздрава о запрете продажи лицам младше 21 года алкоголя крепостью выше 16,5%.

Ранее Минздрав представил соответствующий законопроект на межведомственное согласование. Инициативу поддержали все профильные ведомства, кроме Минфина.

"Предложение Минздрава абсолютно верное и направлено на сохранение здоровья граждан. При этом 21 год - это возраст созревания сознания, когда человек уже отдает себе отчет, что для организма вредно, а что полезно", - сказал Рязанский РИА Новости в четверг.

Говоря о позиции Минфина, сенатор отметил, что речь идет "не об экономике, а о здоровье". "Мы двигаемся в правильном направлении. Надеюсь, позицию Минфина мы преодолеем. Если мы хотим обеспечить здоровую экономику, нужно обеспечить здоровье нашим гражданам", - добавил он.