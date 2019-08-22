В Испании второй человек умер от листериоза

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Второй летальный случай, вызванный листериозом, зарегистрирован в Испании, передает агентство Второй летальный случай, вызванный листериозом, зарегистрирован в Испании, передает агентство Europa Press со ссылкой на заявление главного управления общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что первой жертвой листериоза стала 90-летняя женщина. Она скончалась в одной из больниц Андалусии.

По данным издания, в этот раз речь идет о 62-летнем мужчине, который скончался в ночь на четверг в больнице города Торрелавега в провинции Кантабрия (автономное сообщество Кантабрия). Согласно заявлению, данная смерть не связана со вспышкой листериоза в Андалусии, причиной которой стал мясной рулет марки La Mecha.

Ранее сообщалось, что число заболевших листериозом в автономном сообществе Андалусия на юге Испании превысило 130 человек. Испанский министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила об общенациональной санитарной тревоге.

Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis, изъятый из продажи еще 14 августа. Из торговых сетей были отозваны все изделия производителя. Сообщается, что власти Испании оповестили международные организации о вспышке листериоза в стране.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.