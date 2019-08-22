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РИА Новости

Назван простой способ продлить жизнь

14:56 22.08.2019 (обновлено: 17:04 22.08.2019)
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© Depositphotos / photographee.euПожилой мужчина обнимает сына
Пожилой мужчина обнимает сына
© Depositphotos / photographee.eu
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Регулярные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смертности, выяснили ученые.
По данным опубликованного в British Medical Journal исследования, даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни.
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Специалисты изучили восемь исследований, в которых приняли участие суммарно 36 тысяч человек старше сорока лет. Испытуемых поделили на четыре группы по уровню их ежедневной активности, в среднем за их жизнью наблюдали около шести лет.
Наблюдение показало, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73 процента, а у второй по активности группы — на 66 процентов.
Ученые также утверждают, что для повышения продолжительности жизни при сидячем образе достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день либо это же время потратить за физические нагрузки средней степени интенсивности.
Специалисты также выяснили, что риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении.
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Тайны мозга. Ученые нашли способ продлить жизнь после смерти тела
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