Назван простой способ продлить жизнь

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Регулярные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смертности, выяснили ученые.

По данным опубликованного в British Medical Journal исследования , даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни.

Специалисты изучили восемь исследований, в которых приняли участие суммарно 36 тысяч человек старше сорока лет. Испытуемых поделили на четыре группы по уровню их ежедневной активности, в среднем за их жизнью наблюдали около шести лет.

Наблюдение показало, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73 процента, а у второй по активности группы — на 66 процентов.

Ученые также утверждают, что для повышения продолжительности жизни при сидячем образе достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день либо это же время потратить за физические нагрузки средней степени интенсивности.