Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.

Путин в четверг провел встречу с руководителями угледобывающих регионов.

"Нам нужно всего три вещи, чтобы мы быстро и эффективно дальше двигались. Первая вещь - это долгосрочный понятный тариф на перевозку по железной дороге, чтобы правила не менялись", - сказал Цивилев в ходе встречи. "Общий подход: инфляция минус. Этот общий тариф долгосрочный даст возможность развивать угольную отрасль", - добавил он.

"Второе - нам нужно, чтобы Восточный полигон развивался в приоритете и упреждающе", - сказал Цивилев. "Мы напрямую зависим от железных дорог, мы с Олегом Валентиновичем (Белозеровым, главой РЖД - ред.) как два близнеца-брата, успех одного зависит от успеха другого", - заявил глава Кузбасса. "Это даст возможность развивать не только угольную отрасль, но и Сибирский, и Дальневосточный федеральные округа", - отметил он.

"И у нас осталась очень серьезная проблема, которую все угольщики и губернаторы решают, но нам нужна помощь. Нам нельзя растягивать решение проблемы ветхого и аварийного жилья, нам нужно ее решить за три года", - сказал Цивилев. "Это три основных вещи, и мы кардинально повлияем на развитие не только угольной отрасли", - резюмировал он.