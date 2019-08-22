Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T14:46Z
https://ria.ru/20190822/1557788199.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154937/10/1549371018_0:136:2855:1742_1036x0_80_0_0_3f2190682c2e847f0c15bfc28e103b15.jpg
РИА Новости

Путин подготовит поручения по условиям труда в угольной отрасли

14:46 22.08.2019
177
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал по итогам совещания по угольной отрасли дать ряд поручений, в том числе касающихся условий труда и вопросов безопасности.
На встрече Путина с главами угледобывающих регионов для обсуждения текущей ситуации в отрасли и перспектив ее развития председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук заявил о целом ряде нерешенных вопросов, связанных с медициной, условиями труда и обеспечением безопасности. Некоторые вопросы, по его словам, не удается решить уже более пяти лет.
Деньги
20 августа, 18:21РИА Новости
Зарплаты в сфере добычи нефти и газа в 3,5 раза превысили средние по России
"Вопросы социальной справедливости, конечно, должны быть восстановлены. Для меня несколько неожиданным и странным является то, что сказал (Мохначук - ред.). Это касается медицины, это чрезвычайно важно. Не думаю, что это большая нагрузка на бизнес, чего здесь такого. Это касается соблюдения условий труда и безопасности в угольной отрасли. Не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники процесса имели отношение к этой важнейшей составляющей работы в шахтах, в том числе рядовые работники", - сказал Путин.
"Самое чувствительное - это градация вопросов, связанных с вредными условиями. Конечно, какая-то ерунда, явно натянутая вещь - буровой мастер или мастер, ну просто чушь какая-то... это должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом", - добавил президент.
Он заявил, что даст ряд поручений. "В рамках сегодняшнего совещания подготовим проект поручений. И вот эти вещи в нем, безусловно, будут учтены", - заявил президент.
411001
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин: рост угледобычи должен сопровождаться внедрением новых технологий
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин поздравил работников угледобычи с Днем шахтера
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о рисках для России в угольной отрасли
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин поздравил россиян с Днем государственного флага
Лента
новостей
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
Флаги стран-участниц саммита G7
Канада против возвращения России в G8, сообщили СМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес во время встречи в Москве. 6 февраля 2017
Захарова рассказала о переговорах Лаврова с вице-президентом Венесуэлы
Сергей Цивилев
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества России и Мозамбика
Управление температурой в доме с помощью приложения в телефоне
Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
Табличка на двери лаборатории
США хотят возобновить взаимодействие с Россией по мораторию на биооружие
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
Школьники с мобильным телефоном в классе
Власти Карелии предложит альтернативу использованию телефонов в школах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния