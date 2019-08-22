Путин подготовит поручения по условиям труда в угольной отрасли

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал по итогам совещания по угольной отрасли дать ряд поручений, в том числе касающихся условий труда и вопросов безопасности.

На встрече Путина с главами угледобывающих регионов для обсуждения текущей ситуации в отрасли и перспектив ее развития председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук заявил о целом ряде нерешенных вопросов, связанных с медициной, условиями труда и обеспечением безопасности. Некоторые вопросы, по его словам, не удается решить уже более пяти лет.

"Вопросы социальной справедливости, конечно, должны быть восстановлены. Для меня несколько неожиданным и странным является то, что сказал (Мохначук - ред.). Это касается медицины, это чрезвычайно важно. Не думаю, что это большая нагрузка на бизнес, чего здесь такого. Это касается соблюдения условий труда и безопасности в угольной отрасли. Не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники процесса имели отношение к этой важнейшей составляющей работы в шахтах, в том числе рядовые работники", - сказал Путин.

"Самое чувствительное - это градация вопросов, связанных с вредными условиями. Конечно, какая-то ерунда, явно натянутая вещь - буровой мастер или мастер, ну просто чушь какая-то... это должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом", - добавил президент.