Захарова рассказала о переговорах Лаврова с вице-президентом Венесуэлы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес во время встречи в Москве. 6 февраля 2017

ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Тема международных контактов, которые ведет Каракас для урегулирования венесуэльского кризиса, затрагивалась во время встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Переговоры Лаврова и Родригес прошли в Москве 21 августа.

"Венесуэльская сторона рассказала о тех международных контактах, которые она ведет. Упор был сделан на контакты, которые призваны, - я имею в виду те международные форматы, одни из них к сожалению не удались, у других есть еще шанс и перспектива, - которые призваны внести свою лепту в урегулирование внутривенесуэльского кризиса", - сказала Захарова.

"Поэтому эта тема, безусловно, затрагивалась. Я имею в виду различные контакты, которые будет делать Каракас, но и не только Каракас, Каракас в том числе, во взаимодействии с оппозицией, с разными представителями в контексте усилий международного сообщества по содействию урегулированию ситуации ", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Она также ответила на вопрос, обсуждалась ли на переговорах в Москве информация о том, что Вашингтон якобы ведет секретные переговоры с представителем Конституционной ассамблеи Венесуэлы о гарантиях для окружения президента страны Николаса Мадуро на случай его возможного отстранения от власти.

"В упомянутом вами ракурсе она не обсуждалась", - сказала Захарова.