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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Захарова рассказала о переговорах Лаврова с вице-президентом Венесуэлы

14:45 22.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес во время встречи в Москве. 6 февраля 2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес во время встречи в Москве. 6 февраля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Тема международных контактов, которые ведет Каракас для урегулирования венесуэльского кризиса, затрагивалась во время встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Переговоры Лаврова и Родригес прошли в Москве 21 августа.
"Венесуэльская сторона рассказала о тех международных контактах, которые она ведет. Упор был сделан на контакты, которые призваны, - я имею в виду те международные форматы, одни из них к сожалению не удались, у других есть еще шанс и перспектива, - которые призваны внести свою лепту в урегулирование внутривенесуэльского кризиса", - сказала Захарова.
"Поэтому эта тема, безусловно, затрагивалась. Я имею в виду различные контакты, которые будет делать Каракас, но и не только Каракас, Каракас в том числе, во взаимодействии с оппозицией, с разными представителями в контексте усилий международного сообщества по содействию урегулированию ситуации ", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи в Доме приемов МИД России. 21 августа 2019
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Она также ответила на вопрос, обсуждалась ли на переговорах в Москве информация о том, что Вашингтон якобы ведет секретные переговоры с представителем Конституционной ассамблеи Венесуэлы о гарантиях для окружения президента страны Николаса Мадуро на случай его возможного отстранения от власти.
"В упомянутом вами ракурсе она не обсуждалась", - сказала Захарова.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДелси РодригесМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
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