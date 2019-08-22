Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T14:44Z
https://ria.ru/20190822/1557788011.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/59/1556315921_0:168:3071:1895_1036x0_80_0_0_899f71b5b3cada2b2cdaa085ca603edd.jpg
РИА Новости

Власти Карелии предложит альтернативу использованию телефонов в школах

14:44 22.08.2019
265
© Depositphotos / oksun70Школьники с мобильным телефоном в классе
Школьники с мобильным телефоном в классе
© Depositphotos / oksun70
Школьники с мобильным телефоном в классе. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 22 авг - РИА Новости. Минобразования Карелии намерено предложить стратегию альтернативного досуга для школьников на переменах, чтобы ограничить использование смартфонов, сообщили в четверг РИА Новости в ведомстве.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Урок в школе
21 августа, 11:48РИА Новости
Башкирские депутаты подготовят нормативы по ограничению гаджетов в школах
"Использование устройств мобильной связи во время учебного процесса в начальной школе нецелесообразно. В качестве альтернативы гаджетам необходимо создать специальные условия во время перемен: для общения, активного отдыха, профилактики гиподинамии обучающихся. Это может быть организация времяпрепровождения на спортивных площадках - как во дворе школы, так и в помещении, физкультурное и игровое оборудование, музыкальное сопровождение во время перемен и так далее", - говорится в сообщении.
При этом в министерстве отмечают, что образовательным учреждениям необходимо выработать стратегию, которая позволит "включить использование средств мобильной связи в жизнь ребенка, находящегося в школе".
В частности, среди вариантов в ведомстве считают возможным общее собрание родителей и детей в начале учебного года для выработки правил использования смартфонов в школе. Кроме того, в министерстве не исключают возможности пользоваться телефоном на переменах при необходимости.
Девушки с планшетом в руках
20 августа, 10:54РИА Новости
Министр образования Якутии предложил заменить телефоны в школах планшетами
510001
Обсудить 0
ПетрозаводскРоссияКарелияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Киберспорт
В Минпросвещения прокомментировали идею о факультативе по киберспорту
РИА
Новости
Школьники с мобильным телефоном в классе
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами
Школьница перед экзамена
Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов ОГЭ-2020
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
В российские школы в 2019 году пойдут почти два миллиона первоклассников
Лента
новостей
Урок в школе
Все образовательные учреждения Подмосковья готовы к началу учебного года
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о рисках для России в угольной отрасли
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Глава Бразилии заявил о нехватке ресурсов для ликвидации пожаров в Амазонии
Игорь Артемьев
ФАС недовольна ситуацией, сложившейся с распределением международных рейсов
Пограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной
Адвокат назвал даты обмена удерживаемых между Россией и Украиной
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Наргиз рассказала об официальном запрете на исполнение песен Фадеева
Никола Дзингаретти
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес во время встречи в Москве. 6 февраля 2017
Захарова рассказала о переговорах Лаврова с вице-президентом Венесуэлы
Здание парламента Греции в Афинах
Греция намерена изменить политику предоставления убежища
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
США следят за ядерной деятельностью КНДР, заявили в Госдепе
Вид с воздуха на город Уфа
В Уфе перенесли суд по делу об изнасиловании в отделе полиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
Лента новостейМолния