Число погибших из-за ливней в Китае возросло до 11 человек

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число погибших в результате бедствий, вызванных сильными ливнями в китайской провинции Сычуань, увеличилось до 11 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести, сообщила полиция уезда Вэньчуань.

Как сообщает агентство Синьхуа, с 20 августа в уезде Вэньчуань продолжаются сильные ливни. В 22 районах было объявлено предупреждение о паводке, восемь поселков пострадали от паводка и селей.