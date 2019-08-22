Число погибших из-за ливней в Китае возросло до 11 человек

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число погибших в результате бедствий, вызванных сильными ливнями в китайской провинции Сычуань, увеличилось до 11 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести, сообщила полиция уезда Вэньчуань.
Ранее сообщалось о семи погибших и 24 пропавших.
Полиция уезда Вэньчуань Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в четверг опубликовала в Weibo список погибших и пропавших без вести в результате паводка и селей. Согласно списку, пропавшими числятся 26 человек, а погибшими - 11.
Как сообщает агентство Синьхуа, с 20 августа в уезде Вэньчуань продолжаются сильные ливни. В 22 районах было объявлено предупреждение о паводке, восемь поселков пострадали от паводка и селей.