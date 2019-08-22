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РИА Новости

Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8

14:41 22.08.2019 (обновлено: 20:02 22.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Прежде чем говорить о возможности вернуть Россию в G8, участники G7 должны согласовать между собой единую позицию по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
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"Если у стран "семерки" есть необходимость использовать свои возможности для диалога с Россией, если у них есть такое желание, то его надо оформить, как это делают профессионалы.... передать российской стороне на изучение, и мало того, это предполагает консолидированную позицию", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на сегодняшний день насчет возвращения России в G8 звучат лишь отдельные заявления.
"Если речь идет о судьбе этой диалоговой площадки или о ее непосредственной программе деятельности, то сначала позиции согласовываются внутри участников, а потом соответствующие предложения озвучиваются вовне. Хотелось бы, чтобы так было и в этот раз", - отметила официальный представитель министерства иностранных дел.
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Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Мария ЗахароваG7МИД РФG8РоссияВ мире
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