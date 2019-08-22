Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8

ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Прежде чем говорить о возможности вернуть Россию в G8, участники G7 должны согласовать между собой единую позицию по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

"Если у стран "семерки" есть необходимость использовать свои возможности для диалога с Россией, если у них есть такое желание, то его надо оформить, как это делают профессионалы.... передать российской стороне на изучение, и мало того, это предполагает консолидированную позицию", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, на сегодняшний день насчет возвращения России в G8 звучат лишь отдельные заявления.

"Если речь идет о судьбе этой диалоговой площадки или о ее непосредственной программе деятельности, то сначала позиции согласовываются внутри участников, а потом соответствующие предложения озвучиваются вовне. Хотелось бы, чтобы так было и в этот раз", - отметила официальный представитель министерства иностранных дел.