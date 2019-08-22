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РИА Новости

Пекин назвал давление США на китайские компании безосновательным

14:41 22.08.2019
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредставитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Министерство коммерции Китая выступает против безосновательного оказания давления США на китайские компании, призывает Вашингтон отказаться от ошибочных действий, заявил на брифинге в четверг официальный представитель ведомства Гао Фэн, комментируя внесение в "черный список" США 46 дочерних компаний Huawei.
"Мы обратили внимание на то, какие меры США приняли в отношении компании Huawei, и по продлению лицензии, и по ограничениям. Китайская сторона решительно выступает против того, чтоб США прибегали к использованию государственной силы для оказания давления на китайские предприятия без каких либо причин", - заявил Гао Фэн.
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По словам представителя ведомства, многие китайские и американские компании крепко взаимосвязаны в производственных цепочках в целом ряде отраслей, поэтому удар по китайским компаниям обернётся потерями и для американских.
"Надеемся, что США исправят свои ошибки, будут честно и справедливо относиться к китайским компаниям. Это выгодно для безопасности как компаний двух стран, так и глобальных промышленных цепочек и цепей поставок", - добавил он.
Ранее, в понедельник, 19 августа, министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий. Помимо этого, власти США приняли решение внести в "черный список" 46 дочерних компаний китайского телекоммуникационного гиганта.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Впоследствии США предоставили Huawei отсрочку по санкциям, разрешив китайской компании до 19 августа приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов.
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