Пекин назвал давление США на китайские компании безосновательным

Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине. Архивное фото

Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине

© AP Photo / Mark Schiefelbein Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине

ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Министерство коммерции Китая выступает против безосновательного оказания давления США на китайские компании, призывает Вашингтон отказаться от ошибочных действий, заявил на брифинге в четверг официальный представитель ведомства Гао Фэн, комментируя внесение в "черный список" США 46 дочерних компаний Huawei.

"Мы обратили внимание на то, какие меры США приняли в отношении компании Huawei, и по продлению лицензии, и по ограничениям. Китайская сторона решительно выступает против того, чтоб США прибегали к использованию государственной силы для оказания давления на китайские предприятия без каких либо причин", - заявил Гао Фэн.

По словам представителя ведомства, многие китайские и американские компании крепко взаимосвязаны в производственных цепочках в целом ряде отраслей, поэтому удар по китайским компаниям обернётся потерями и для американских.

"Надеемся, что США исправят свои ошибки, будут честно и справедливо относиться к китайским компаниям. Это выгодно для безопасности как компаний двух стран, так и глобальных промышленных цепочек и цепей поставок", - добавил он.

Ранее, в понедельник, 19 августа, министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий. Помимо этого, власти США приняли решение внести в "черный список" 46 дочерних компаний китайского телекоммуникационного гиганта.