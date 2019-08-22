Наргиз рассказала об официальном запрете на исполнение песен Фадеева

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Певица Наргиз Закирова получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им композиций.
"Песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться <…>, так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет. Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами", — рассказала артистка изданию Starhit.
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В начале месяца продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей о сотрудничестве с лейблом. По словам Наргиз, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе.
В свою очередь, промоутер Сергей Лавров, рассказал, что артистка часто выходила на сцену в нетрезвом виде, и продюсер, очевидно, от нее "устал". В ответ на это представители певицы заявили, что MALFA пытается испортить репутацию Наргиз, распространяя о ней нелепые слухи.