Наргиз рассказала об официальном запрете на исполнение песен Фадеева

В начале месяца продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей о сотрудничестве с лейблом. По словам Наргиз, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе.

В свою очередь, промоутер Сергей Лавров, рассказал, что артистка часто выходила на сцену в нетрезвом виде, и продюсер, очевидно, от нее "устал". В ответ на это представители певицы заявили, что MALFA пытается испортить репутацию Наргиз, распространяя о ней нелепые слухи.