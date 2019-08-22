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РИА Новости

Ледокол с 70 школьниками вернулся из рейса на Северный полюс

14:43 22.08.2019
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане
Атомный ледокол 50 лет Победы в Северном Ледовитом океане
© РИА Новости / Вера Костамо
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Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
МУРМАНСК, 22 авг – РИА Новости. Ледокол "50 лет Победы", на борту которого находились 70 школьников из разных городов России, вернулся в Мурманск из тематического рейса на Северный полюс, приуроченного к 60-летию атомного ледокольного флота, передает корреспондент РИА Новости.
На борту атомохода "50 лет Победы" ФГУП "Атомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом") к самой северной точке планеты 13 августа отправились 124 участника, в числе которых 70 детей из самых разных регионов России, от Екатеринбурга до Мурманска: представители Российского движения школьников, воспитанники образовательного центра "Сириус", ребята из проекта "Школа Росатома", активные участники мероприятий сети информационных центров по атомной энергии.
Школьники выступили в качестве послов своих регионов – каждая делегация везла на Северный полюс флаг своей малой Родины.
"Дети впечатлены чистотой Арктики, ее возможностями, возможностями России в Арктике, ледокольным флотом, и нас это радует. В России и мире наступает время Арктики, важно, чтобы для детей, которые стоят на распутье – какую дорогу выбрать в жизни, эти впечатления позволили им двинуться дальше", - сказал журналистам генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.
Атомный ледокол 50 лет Победы. Архив
12 июля 2010, 15:42РИА Новости
Ледокол "50 лет Победы" открыл туристический сезон в АрктикеАтомный ледокол "50 лет Победы", который находится в ведении предприятия "Атомфлот" госкорпорации "Росатом", отправился в первый в этом году круизный рейс на Северный полюс со 126 туристами на борту.
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