Ледокол с 70 школьниками вернулся из рейса на Северный полюс

МУРМАНСК, 22 авг – РИА Новости. Ледокол "50 лет Победы", на борту которого находились 70 школьников из разных городов России, вернулся в Мурманск из тематического рейса на Северный полюс, приуроченного к 60-летию атомного ледокольного флота, передает корреспондент РИА Новости.

На борту атомохода "50 лет Победы" ФГУП "Атомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом") к самой северной точке планеты 13 августа отправились 124 участника, в числе которых 70 детей из самых разных регионов России, от Екатеринбурга до Мурманска: представители Российского движения школьников, воспитанники образовательного центра "Сириус", ребята из проекта "Школа Росатома", активные участники мероприятий сети информационных центров по атомной энергии.

Школьники выступили в качестве послов своих регионов – каждая делегация везла на Северный полюс флаг своей малой Родины.