Издательства из 33 стран примут участие в книжной выставке в Москве

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Издательства из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, ОАЭ и других стран представят свои книги на Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ, почетным гостем форума станет Республика Беларусь, сообщает пресс-служба фестиваля.

Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) пройдет с 4 по 8 сентября. На стендах ярмарки посетители познакомятся с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.

"Почетным гостем Московской международной книжной выставки-ярмарки станет Республика Беларусь, специальный гость - Всемирная столица книги 2019 года - Шарджа, один из трех крупнейших эмиратов ОАЭ. Свои книги на форуме представят 33 страны", - сообщили в пресс-службе.

Традиционно в рамках ярмарки состоятся встречи с известными писателями, среди которых Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Захар Прилепин, Владимир Познер, Эдвард Радзинский.

Еще одним гостем ММКВЯ станет французский писатель Фредерик Бегбедер, который представит серию произведений французских авторов "Коллекция Бегбедера".

По словам организаторов, программу мероприятий в этом году посвятят актуальным вопросам современности и анализу проблем прошлого, настоящего и будущего как России, так и всего мира.

"На круглом столе "Феминизм и книгоиздание: новая этика" издательницы и издатели, авторки и авторы феминистской литературы обсудят текущую литературную ситуацию и идеологические изменения, которые в ней происходят", - рассказали в пресс-службе.

Цикл лекций и дискуссий "Город как текст. Литературные отражения" раскроет тему влияния города, национальной и территориальной идентичности на жизнь и творчество современных писателей из разных регионов России и зарубежных стран.