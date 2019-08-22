Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T14:36Z
https://ria.ru/20190822/1557787374.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155335/58/1553355811_0:203:3080:1935_1036x0_80_0_0_8b6e2d2263b2cf7b82c5a57aa8b81148.jpg
РИА Новости

В ФАС назвали условие снижения издержек при использовании SSJ100

14:36 22.08.2019
311
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Издержки из-за обслуживания нового российского пассажирского лайнера SSJ100 станут меньше, когда этот тип самолета будет больше летать, полагает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
СМИ неоднократно сообщали, что самолеты SSJ часто простаивают из-за сложностей с получением запчастей. Крупнейшим эксплуатантом SSJ является российская авиакомпания "Аэрофлот". Ранее Артемьев направил в Минтранс, Минпромторг и вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором рассказал, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других самолетах.
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
21 августа, 15:41РИА Новости
Производитель прокомментировал информацию о дорогих билетах на SSJ100
"То, что этот самолет с точки зрения эксплуатационных расходов требует больше средств, это мы с вами знаем. Так бывает с новыми моделями практически всегда, пока пройдет обкатку, пока подтянутся и налажены будут ремонтные базы. ... Когда их просто будет больше летать, естественно, себестоимость одной перевозки будет уменьшаться", - сказал Артемьев журналистам.
Он уточнил, что разрешить ситуацию с ценами можно экономическими методами, а не антимонопольными, например, субсидиями.
Артемьев также добавил, что не стоит отказываться от использования SSJ100 даже ввиду таких издержек. "Здесь более сложная проблема: есть рабочие места, есть проблема преемственности научных школ и технологий. Если мы собираемся вообще быть страной, которая производит самолеты, то мы должны думать об этом и доводить, и идти через тернии к этим звездам, понимая, что тем самым мы остаемся одной из немногих держав, которые могут себе позволить производство новых самолетов", - подытожил он.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
1000101
Обсудить 0
ФАСSukhoi SuperjetИгорь АртемьевЭкономика
Рекомендуем
Игорь Артемьев
ФАС недовольна ситуацией, сложившейся с распределением международных рейсов
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о рисках для России в угольной отрасли
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Эксперт оценил значение полета "Федора" в космос
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму ответили на заявление Зеленского о возвращении России в G8
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин заявил о готовности "Союза-2.1а" к запускам пилотируемых кораблей
Здание парламента Греции в Афинах
Греция намерена изменить политику предоставления убежища
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил последствия давления США на Huawei
Города мира. Гонконг
СМИ назвали причину задержания сотрудника консульства Британии в Гонконге
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже. 22 августа 2019
Макрон выступил за сохранение механизма "бэкстоп" в договоре по Brexit
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Евросоюз готовится ко всем сценариям Brexit, заявил Макрон
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества России и Мозамбика
Рабочие на строительстве участка федеральной трассы Р-217 Кавказ
Минтранс поручил нарастить темпы работ в рамках дорожного нацпроекта
Президент РФ Владимир Путин
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Здание МИДа Японии
МИД Японии выступил за повышение международной роли России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния