В ФАС назвали условие снижения издержек при использовании SSJ100

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Издержки из-за обслуживания нового российского пассажирского лайнера SSJ100 станут меньше, когда этот тип самолета будет больше летать, полагает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

СМИ неоднократно сообщали, что самолеты SSJ часто простаивают из-за сложностей с получением запчастей. Крупнейшим эксплуатантом SSJ является российская авиакомпания "Аэрофлот". Ранее Артемьев направил в Минтранс, Минпромторг и вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором рассказал, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других самолетах.

"То, что этот самолет с точки зрения эксплуатационных расходов требует больше средств, это мы с вами знаем. Так бывает с новыми моделями практически всегда, пока пройдет обкатку, пока подтянутся и налажены будут ремонтные базы. ... Когда их просто будет больше летать, естественно, себестоимость одной перевозки будет уменьшаться", - сказал Артемьев журналистам.

Он уточнил, что разрешить ситуацию с ценами можно экономическими методами, а не антимонопольными, например, субсидиями.

Артемьев также добавил, что не стоит отказываться от использования SSJ100 даже ввиду таких издержек. "Здесь более сложная проблема: есть рабочие места, есть проблема преемственности научных школ и технологий. Если мы собираемся вообще быть страной, которая производит самолеты, то мы должны думать об этом и доводить, и идти через тернии к этим звездам, понимая, что тем самым мы остаемся одной из немногих держав, которые могут себе позволить производство новых самолетов", - подытожил он.