В Крыму ответили на заявление Зеленского о возвращении России в G8

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который связал вопрос о принадлежности Крыма с темой участия России в G8, должен извиниться перед крымчанами за оскорбительное и пренебрежительное отношение к их историческому выбору, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение главы Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь Зеленский отметил, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

"Зеленскому стоит извиниться за свои оскорбительные заявления в отношении Крыма и крымчан. Президент соседнего государства осознанно проявляет неуважение к крымскому народу, демонстрируя пренебрежение к его историческому выбору, сделанному пять лет назад на референдуме. Крым – это территории России и торга поэтому быть не может", - сказал Гемпель РИА Новости.

По его мнению, Зеленскому вместо спекуляций на крымской теме пора инициировать диалог с Россией. "Если Зеленский так активно занялся темой Крыма, то, может быть, ему стоит приехать на российский полуостров и посмотреть, как живут крымчане. Тем более, что Крым хорошо знаком Зеленскому, который приезжал ранее сюда на отдых и гастроли", - сказал Гемпель.