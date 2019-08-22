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РИА Новости

В Крыму ответили на заявление Зеленского о возвращении России в G8

14:33 22.08.2019 (обновлено: 20:02 22.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который связал вопрос о принадлежности Крыма с темой участия России в G8, должен извиниться перед крымчанами за оскорбительное и пренебрежительное отношение к их историческому выбору, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение главы Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь Зеленский отметил, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
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"Зеленскому стоит извиниться за свои оскорбительные заявления в отношении Крыма и крымчан. Президент соседнего государства осознанно проявляет неуважение к крымскому народу, демонстрируя пренебрежение к его историческому выбору, сделанному пять лет назад на референдуме. Крым – это территории России и торга поэтому быть не может", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его мнению, Зеленскому вместо спекуляций на крымской теме пора инициировать диалог с Россией. "Если Зеленский так активно занялся темой Крыма, то, может быть, ему стоит приехать на российский полуостров и посмотреть, как живут крымчане. Тем более, что Крым хорошо знаком Зеленскому, который приезжал ранее сюда на отдых и гастроли", - сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Флаги стран-участниц саммита G7
21 августа, 14:25Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Прагматичная цель". Аналитик о предложениях по возвращению к формату G8 Президент Франции Эммануэль Макрон связал возможность возвращения к формату G8 с ситуацией на Украине, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин высказал свою точку зрения по этому вопросу.
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Юрий ГемпельG7G8Владимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
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