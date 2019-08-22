Володин поздравил россиян с Днем государственного флага

"Сегодня особая дата для всех россиян - 350-летие Государственного флага. Российский триколор - это знамя побед и достижений, единения многонационального народа, символ нашего мощного государства. Поздравляю всех соотечественников с Днем Государственного флага!" - говорится в поздравлении Володина, опубликованном на сайте Госдумы.