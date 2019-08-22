ФАС недовольна ситуацией, сложившейся с распределением международных рейсов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" получает большинство разрешений на международные рейсы, Федеральная антимонопольная служба недовольна этой ситуацией, будет с ней разбираться, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Газета " Ведомости " в среду написала, что "ЮТэйр" пожаловалась в ФАС на Росавиацию по поводу проведения конкурса на международные направления "Трансаэро". По данным газеты, 13 августа межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 15 международных направлений, которые раньше принадлежали "Трансаэро". Заявки на конкурс подали только "Аэрофлот" и S7. Другие потенциальные претенденты – авиакомпании "Победа" и "ЮТэйр" - о выставлении этих частот на конкурс не знали и заявки не подали. Впоследствии компании просили перенести дату конкурса, однако этого не было сделано.

В пресс-службе ФАС заявили РИА Новости, что служба внимательно изучит обстоятельства дела, так как имеет ряд вопросов к механизму распределения международных направлений.

"Мы уже не раз критиковали систему распределения международных рейсов. … Я плохо понимаю, почему либо 100%, либо 99% рейсов достается "Аэрофлоту", который является доминирующей компанией", - сказал Артемьев, призвав не создавать монополию. Глава ФАС отметил, что ведомство займется изменением нормативной базы по распределению международных направлений.