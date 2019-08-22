Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T14:31Z
https://ria.ru/20190822/1557787075.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155575/35/1555753575_0:39:3072:1767_1036x0_80_0_0_530ea3ab3d6c977a1d98819f886454e1.jpg
РИА Новости

ФАС недовольна ситуацией, сложившейся с распределением международных рейсов

14:31 22.08.2019
258
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкИгорь Артемьев
Игорь Артемьев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Игорь Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" получает большинство разрешений на международные рейсы, Федеральная антимонопольная служба недовольна этой ситуацией, будет с ней разбираться, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Газета "Ведомости" в среду написала, что "ЮТэйр" пожаловалась в ФАС на Росавиацию по поводу проведения конкурса на международные направления "Трансаэро". По данным газеты, 13 августа межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 15 международных направлений, которые раньше принадлежали "Трансаэро". Заявки на конкурс подали только "Аэрофлот" и S7. Другие потенциальные претенденты – авиакомпании "Победа" и "ЮТэйр" - о выставлении этих частот на конкурс не знали и заявки не подали. Впоследствии компании просили перенести дату конкурса, однако этого не было сделано.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Вчера, 11:56РИА Новости
ФАС изучит жалобу "ЮТэйра" по распределению международных рейсов
В пресс-службе ФАС заявили РИА Новости, что служба внимательно изучит обстоятельства дела, так как имеет ряд вопросов к механизму распределения международных направлений.
"Мы уже не раз критиковали систему распределения международных рейсов. … Я плохо понимаю, почему либо 100%, либо 99% рейсов достается "Аэрофлоту", который является доминирующей компанией", - сказал Артемьев, призвав не создавать монополию. Глава ФАС отметил, что ведомство займется изменением нормативной базы по распределению международных направлений.
"Мы сейчас будем глубже копать, мы будем смотреть регламенты, полномочия и вводить соответствующие изменения в эту нормативную базу, для того чтобы это делалось на конкурентной основе, либо на торгах, либо в определенных пропорциях по формуле, подумаем. Мы недовольны этой историей, мы разбираемся", - добавил он.
720120
Обсудить 0
ФАСАэрофлотТрансаэроИгорь АртемьевЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о рисках для России в угольной отрасли
РИА
Новости
Здание компании Газпром
"Газпрому" разрешили продавать на бирже до 25 миллиардов кубов газа в год
Российские деньги
Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиков МФО
Самолет Sukhoi Superjet 100
В ФАС назвали условие снижения издержек при использовании SSJ100
Лента
новостей
Города мира. Гонконг
СМИ назвали причину задержания сотрудника консульства Британии в Гонконге
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
ФАС изучит жалобу "ЮТэйра" по распределению международных рейсов
Краснодар
На Кубани промышленное производство с начала года выросло на 3,7%
Здание парламента Греции в Афинах
Греция намерена изменить политику предоставления убежища
Трудовая книжка
Исследование показало, кто в России меньше всего опасается сокращений
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине
Пекин назвал давление США на китайские компании безосновательным
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Медведев в Казани посетит церемонию открытия WorldSkills Competition
Никола Дзингаретти
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
Дмитрий Медведев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голиков в аэропорту Казани. 22 августа 2019
Голикова назвала компетенции, набирающие востребованность из-за Worldskills
Автомобиль украинской полиции
На Украине адвоката убили у здания СИЗО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес во время встречи в Москве. 6 февраля 2017
Захарова рассказала о переговорах Лаврова с вице-президентом Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния