СМИ назвали причину задержания сотрудника консульства Британии в Гонконге

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна задержали в Шэньчжэне на основании статьи о проституции закона о "нарушении общественного порядка", сообщила газета Сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна задержали в Шэньчжэне на основании статьи о проституции закона о "нарушении общественного порядка", сообщила газета Global Times со ссылкой на полицию района Лоху.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил задержание сотрудника британского консульства. Он добавил, что "этот сотрудник консульства не британский гражданин, он является гражданином Гонконга - специального административного района Китая, то есть он гражданин КНР, и это дело - внутреннее дело Китая".

Чэна задержали 9 августа на 15 суток. По данным газеты, основанием для задержания стало нарушение 66 статьи закона КНР "О взысканиях за нарушение общественного порядка". Согласно этой статье, проституция и сексуальные отношения с проститутками наказываются задержанием от 10 до 15 суток. Кроме того, на правонарушителя может быть наложен штраф в размере до пяти тысяч юаней (около 705 долларов). Также 66 статья предусматривает наказание за привлечение клиентов в общественных местах. За это могут задержать на срок до пяти дней или же выписать штраф на сумму менее 500 юаней (около 70 долларов).

Полиция также сообщила, что Чен подал прошение о том, чтобы полиция не уведомляла его семью о произошедшем.

Британский МИД ранее выразил беспокойство в связи с сообщениями о задержании сотрудника их консульства.