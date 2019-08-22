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РИА Новости
Культура

Хью Лори сыграет в политическом триллере

16:43 22.08.2019
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© AFP 2019 / Mark Davis/Getty ImagesАктер Хью Лори
Актер Хью Лори
© AFP 2019 / Mark Davis/Getty Images
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Хью Лори сыграет политика-консерватора в фильме Roadkill ("Убитые на дороге животные") на BBC , сообщает Hollywood Reporter.
Проект будет состоять из четырех частей, сценарий написал Дэвид Хеа, режиссером выступит Майкл Кейллор (сеариалы "Химерика", "Страйк").
"Я первый раз работал с Хью Лори в 1987 году, когда он только менял амплуа комедийного актера на драматического. Жду не дождусь, когда увижу его в фильме о вымышленном будущем консервативной партии", - рассказал Хэа.
В центре картины – харизматичный и решительный политический лидер Питер Лоренс (Хью Лори), личная жизнь и карьера которого рушатся из-за его врагов.
Лори только что закончил сниматься в комедийном сериале "Вице-президент" на HBO, где сыграл американского сенатора Тома Джеймса.
Хью Лори
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