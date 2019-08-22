Липецкая область поддержит субсидиями строительство жилья для многодетных

"Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в поселке "Радужный" – это хорошая социальная программа. Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям, которые получили участки в Желтых песках под строительство дома, проинформировать людей о социальных выплатах, помогать им в строительстве и совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия", - подчеркнул Артамонов.