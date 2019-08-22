Липецкая область поддержит субсидиями строительство жилья для многодетных

ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Многодетные семьи, которые захотят построить себе дом в посёлке Радужный Липецкой области, получат субсидии от властей региона, сообщил РИА Новости в четверг врио главы обладминистрации Игорь Артамонов.
Он пояснил, что социальная выплата от областной администрации многодетным семьям производится в рамках пилотного проекта "Развитие индивидуального жилищного строительства Липецкой области", для этого из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Выплаты могут быть направлены на погашение основного долга, оплату первоначального взноса, строительных материалов или договора подряда. Уже 30 семей написали заявление на получение социальных выплат.
"Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в поселке "Радужный" – это хорошая социальная программа. Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям, которые получили участки в Желтых песках под строительство дома, проинформировать людей о социальных выплатах, помогать им в строительстве и совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия", - подчеркнул Артамонов.
В настоящее время в поселке закончены работы по обеспечению инженерной инфраструктурой и автодорогами. В декабре 2019 года будет завершено строительство сетей водоснабжения. Ориентировочный объем вводимого жилья в посёлке "Радужный" составляет 150-200 тысяч квадратных метров.