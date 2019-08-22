Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T14:27Z
https://ria.ru/20190822/1557786908.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155569/47/1555694757_199:748:2510:2048_1036x0_80_0_0_b9ebd289eac315bb007cf94dfc27359b.jpg
РИА Новости
Липецкая область

Липецкая область поддержит субсидиями строительство жилья для многодетных

14:27 22.08.2019
26
© РИА Новости / Александр КряжевСемья во дворе нового дома
Семья во дворе нового дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Многодетные семьи, которые захотят построить себе дом в посёлке Радужный Липецкой области, получат субсидии от властей региона, сообщил РИА Новости в четверг врио главы обладминистрации Игорь Артамонов.
Он пояснил, что социальная выплата от областной администрации многодетным семьям производится в рамках пилотного проекта "Развитие индивидуального жилищного строительства Липецкой области", для этого из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Выплаты могут быть направлены на погашение основного долга, оплату первоначального взноса, строительных материалов или договора подряда. Уже 30 семей написали заявление на получение социальных выплат.

"Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в поселке "Радужный" – это хорошая социальная программа. Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям, которые получили участки в Желтых песках под строительство дома, проинформировать людей о социальных выплатах, помогать им в строительстве и совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия", - подчеркнул Артамонов.

В настоящее время в поселке закончены работы по обеспечению инженерной инфраструктурой и автодорогами. В декабре 2019 года будет завершено строительство сетей водоснабжения. Ориентировочный объем вводимого жилья в посёлке "Радужный" составляет 150-200 тысяч квадратных метров.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкОбщество
Рекомендуем
Самолет Airbus A320-214 авиакомпании Аэрофлот проезжает сквозь водную арку приветствия в международном аэропорту Гагарин
Группа "Аэрофлот" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров на 12,2%
РИА
Новости
Детский сад
Новый детский сад открылся в Чаплыгинском районе Липецкой области
Выращивание томатов
Более 48 тысяч тонн овощей собрано в тепличных хозяйствах Подмосковья
Букет роз
Фестиваль цветов в Липецкой области собрал несколько тысяч человек
Лента
новостей
Вид на центральную часть города Якутска
Якутяне в День государственного флага проводят акцию "Мой Флаг"
Атомный ледокол 50 лет Победы в Северном Ледовитом океане
Ледокол с 70 школьниками вернулся из рейса на Северный полюс
Танки Т-72Б3 команд армий России, Азербайджана и Казахстана на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019
Россия выиграла финальную эстафету "Танкового биатлона"
Американский рэпер Азизи Гибсон
Специальным гостем фестиваля Rap Koktebel станет Азизи Гибсон
Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
На Koktebel Jazz Party выступят ведущие джазмены России и мира
Владимир Путин во время телефонного разговора
Книга Хуберта Зайпеля "Путин: логика власти" вышла на китайском языке
Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин в ЦИК РФ
"Коммунисты России" предложили КПРФ объединиться на выборах в МГД
Фотограф
Фотографы из Китая и России отправились в путешествие по провинции Цзилинь
Логотип социальной сети ВКонтакте
В приложении соцсети "ВКонтакте" заработал AliExpress
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин поздравил россиян с Днем государственного флага
Ученик во время обеда в столовой
В Якутии 98% школьников обеспечили горячим питанием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Полянский: Москва не удивлена позицией западных партнеров по ракетам США
01:17Источник: старт американского корабля Cygnus к МКС планируется 21 октября
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
Лента новостейМолния