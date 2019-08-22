Суд отказал жительнице Челябинска убрать ее личные данные из системы СНИЛС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 авг – РИА Новости. Суд в Челябинске отказал местной жительнице в удовлетворении иска об устранении личных данных, содержащихся в СНИЛС, сообщается на Суд в Челябинске отказал местной жительнице в удовлетворении иска об устранении личных данных, содержащихся в СНИЛС, сообщается на сайте Ленинского районного суда Челябинска.

По словам председателя местного благотворительного фонда "Благая цель" Ирины Хлысты, которая является представителем жительницы Челябинска, Валентина, мать 4 несовершеннолетних детей, не хочет, чтобы ее данные содержались в электронной системе СНИЛС, считая, что это противоречит федеральному закону "О персональных данных".

По мнению Валентины, слова которой приводит Хлыста, эту "зеленую" карточку просят предъявлять "в банках, больницах, МФЦ, в школу без нее не возьмут ребенка", по ее словам, карточка создана только для Пенсионного фонда. По данным Хлысты, женщина с 2017 года обращалась в районное отделение пенсионного фонда Челябинска и просила ее и детей исключить из системы СНИЛС, но пенсионный фонд этого не сделал, после чего женщина обратилась в суд.

"Иск поступил 30 апреля. Сущность заявленных требований – устранение личных данных. Судом отказано в удовлетворении иска", - говорится в материалах суда.

Ответчиком по иску выступало УПФ РФ в Ленинском районе Челябинска, поясняется на сайте суда.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе отделения ПФР по региону, на ПФР возложены обязанности по осуществлению индивидуального (персонифицированного) учета, целями которого являются, в частности, создание условий для назначения страховых и накопительных пенсий застрахованного лица. На каждое застрахованное лицо ПФР открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером, поясняет пресс-служба, добавляя, что страховой номер присваивается индивидуальному лицевому счету, а не человеку, и используется наряду с анкетными данными гражданина для учета его пенсионных прав.

Отделение ПФР уточняет, что присвоение страхового номера носит технологический характер и никоим образом не нарушает законных прав и свобод граждан. Кроме того, аннулирование страхового номера и исключение его из системы индивидуального учета законодательно и технически не предусмотрено, и это может привести к нарушению пенсионных прав застрахованных лиц, поясняет пресс-служба.