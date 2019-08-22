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РИА Новости

Суд отказал жительнице Челябинска убрать ее личные данные из системы СНИЛС

14:26 22.08.2019
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© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
© РИА Новости
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 авг – РИА Новости. Суд в Челябинске отказал местной жительнице в удовлетворении иска об устранении личных данных, содержащихся в СНИЛС, сообщается на сайте Ленинского районного суда Челябинска.
По словам председателя местного благотворительного фонда "Благая цель" Ирины Хлысты, которая является представителем жительницы Челябинска, Валентина, мать 4 несовершеннолетних детей, не хочет, чтобы ее данные содержались в электронной системе СНИЛС, считая, что это противоречит федеральному закону "О персональных данных".
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По мнению Валентины, слова которой приводит Хлыста, эту "зеленую" карточку просят предъявлять "в банках, больницах, МФЦ, в школу без нее не возьмут ребенка", по ее словам, карточка создана только для Пенсионного фонда. По данным Хлысты, женщина с 2017 года обращалась в районное отделение пенсионного фонда Челябинска и просила ее и детей исключить из системы СНИЛС, но пенсионный фонд этого не сделал, после чего женщина обратилась в суд.
"Иск поступил 30 апреля. Сущность заявленных требований – устранение личных данных. Судом отказано в удовлетворении иска", - говорится в материалах суда.
Ответчиком по иску выступало УПФ РФ в Ленинском районе Челябинска, поясняется на сайте суда.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе отделения ПФР по региону, на ПФР возложены обязанности по осуществлению индивидуального (персонифицированного) учета, целями которого являются, в частности, создание условий для назначения страховых и накопительных пенсий застрахованного лица. На каждое застрахованное лицо ПФР открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером, поясняет пресс-служба, добавляя, что страховой номер присваивается индивидуальному лицевому счету, а не человеку, и используется наряду с анкетными данными гражданина для учета его пенсионных прав.
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Отделение ПФР уточняет, что присвоение страхового номера носит технологический характер и никоим образом не нарушает законных прав и свобод граждан. Кроме того, аннулирование страхового номера и исключение его из системы индивидуального учета законодательно и технически не предусмотрено, и это может привести к нарушению пенсионных прав застрахованных лиц, поясняет пресс-служба.
Также, по данным отделения ПФР, страховой номер сейчас используется для учета прав граждан во многих отраслях социальной сферы, поэтому его отсутствие может привести к ущемлению прав граждан в получении социальных гарантий, добавляется в сообщении.
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Пенсионный фонд РФЧелябинскРоссияОбщество
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