Лавров обсудит ситуацию вокруг Кашмира с главой МИД Индии

ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром в Москве 27 августа эскалацию напряженности вокруг штата Джамму и Кашмир, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе переговоров (Лаврова и Джайшанкара - ред.) будет обсуждаться очень широкая повестка, и региональные дела, безусловно, будут также рассмотрены, а учитывая, что этому было посвящено соответствующее заседание на совбезовской площадке ООН, то да, я думаю, безусловно, обменяются мнениями (по ситуации в Джамму и Кашмире - ред.), у меня даже сомнения нет", - сказала она.

"Я более чем уверена, что на пресс-конференции по итогам этих переговоров этот вопрос тоже будет всех интересовать, учитывая, что он стоит сейчас на региональной повестке", - добавила Захарова.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.