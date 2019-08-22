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РИА Новости

Лавров обсудит ситуацию вокруг Кашмира с главой МИД Индии

14:22 22.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром в Москве 27 августа эскалацию напряженности вокруг штата Джамму и Кашмир, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе переговоров (Лаврова и Джайшанкара - ред.) будет обсуждаться очень широкая повестка, и региональные дела, безусловно, будут также рассмотрены, а учитывая, что этому было посвящено соответствующее заседание на совбезовской площадке ООН, то да, я думаю, безусловно, обменяются мнениями (по ситуации в Джамму и Кашмире - ред.), у меня даже сомнения нет", - сказала она. 
"Я более чем уверена, что на пресс-конференции по итогам этих переговоров этот вопрос тоже будет всех интересовать, учитывая, что он стоит сейчас на региональной повестке", - добавила Захарова.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей.
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