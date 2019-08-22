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РИА Новости

Путин рассказал о рисках для России в угольной отрасли

14:13 22.08.2019 (обновлено: 14:28 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает определенные угрозы и риски из-за их волатильности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году у нас потребление выросло до 180 миллионов тонн, а на экспорт мы отправили 210 миллионов тонн. Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные угрозы и определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков", - сказал Путин на встрече с главами угледобывающих регионов страны.
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Он отметил, что у конкурентов России в этой сфере - Австралии и Индонезии - логистические условия лучше, поскольку в этих странах центры добычи находятся ближе к местам отгрузки, и "логистическая составляющая у них меньше".
"Мы все это должны иметь в виду и учитывать при формировании наших планов", - добавил президент.
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