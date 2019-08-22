Путин рассказал о рисках для России в угольной отрасли

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает определенные угрозы и риски из-за их волатильности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В прошлом году у нас потребление выросло до 180 миллионов тонн, а на экспорт мы отправили 210 миллионов тонн. Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные угрозы и определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков", - сказал Путин на встрече с главами угледобывающих регионов страны.

Он отметил, что у конкурентов России в этой сфере - Австралии и Индонезии - логистические условия лучше, поскольку в этих странах центры добычи находятся ближе к местам отгрузки, и "логистическая составляющая у них меньше".