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РИА Новости
Липецкая область

Фестиваль цветов в Липецкой области собрал несколько тысяч человек

14:12 22.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБукет роз
Букет роз
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЛИПЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в фестивале цветов, который прошёл в городе Чаплыгине Липецкой области, сообщил РИА Новости в четверг врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, стадион "Авангадрд", где состоялся праздник, превратился в красочную оранжерею. Сельские поселения и учебные заведения района представили свои флористические творения. По традиции на фестивале состоялось масштабное костюмированное шествие, в котором приняли участие школьники и воспитанники детских садов. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах по формированию букетов из живых цветов, бумаги, текстиля, учились плести венки и создавать цветочные композиции.

"Такие фестивали объединяют людей и способствуют развитию благоустройства в сельской местности. Это хороший пример для других районов. Подобных мероприятий в регионе должно быть больше", – подчеркнул Артамонов.

Врио главы региона отметил, что фестиваль цветов проводится в Чаплыгине с 2016 года. Практически сразу он получил широкую известность и признание, дважды становился лауреатом Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards".
"Чаплыгинский район очень благоустроенный, фестиваль цветов подтверждает, что жители заботятся о малой родине, хотят сделать её ещё красивее. Сельские поселения представили очень интересные идеи благоустройства, которые мы сможем тиражировать в других населённых пунктах", - заключил Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкОбщество
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