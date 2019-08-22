Фестиваль цветов в Липецкой области собрал несколько тысяч человек

ЛИПЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в фестивале цветов, который прошёл в городе Чаплыгине Липецкой области, сообщил РИА Новости в четверг врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, стадион "Авангадрд", где состоялся праздник, превратился в красочную оранжерею. Сельские поселения и учебные заведения района представили свои флористические творения. По традиции на фестивале состоялось масштабное костюмированное шествие, в котором приняли участие школьники и воспитанники детских садов. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах по формированию букетов из живых цветов, бумаги, текстиля, учились плести венки и создавать цветочные композиции.

"Такие фестивали объединяют людей и способствуют развитию благоустройства в сельской местности. Это хороший пример для других районов. Подобных мероприятий в регионе должно быть больше", – подчеркнул Артамонов.

Врио главы региона отметил, что фестиваль цветов проводится в Чаплыгине с 2016 года. Практически сразу он получил широкую известность и признание, дважды становился лауреатом Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards".