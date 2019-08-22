Путин поздравил работников угледобычи с Днем шахтера

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня шахтёра поздравил работников и ветеранов угледобычи, отметив, что тяжелый горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в России.
День шахтера в этом году в России отмечают 25 августа.
"Всех тех, кто работает в отрасли, ветеранов угледобычи, членов их семей, хотел поздравить с приближающимся праздником и пожелать всего самого доброго. Всем еще раз хочу повторить, чья жизнь связана с угледобычей, с одной из ключевых, с одной из базовых отраслей экономики страны: нелегкий, нередко сопряженный с риском горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в нашей стране, а сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение", - сказал Путин на встрече с главами угледобывающих регионов страны.
Он отметил, что российских горняков всегда отличали мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей, и прочность этих традиций подтверждают многочисленные шахтерские династии, которыми гордится Россия.