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РИА Новости

Путин поздравил работников угледобычи с Днем шахтера

14:06 22.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня шахтёра поздравил работников и ветеранов угледобычи, отметив, что тяжелый горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в России.
День шахтера в этом году в России отмечают 25 августа.
"Всех тех, кто работает в отрасли, ветеранов угледобычи, членов их семей, хотел поздравить с приближающимся праздником и пожелать всего самого доброго. Всем еще раз хочу повторить, чья жизнь связана с угледобычей, с одной из ключевых, с одной из базовых отраслей экономики страны: нелегкий, нередко сопряженный с риском горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в нашей стране, а сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение", - сказал Путин на встрече с главами угледобывающих регионов страны.
Он отметил, что российских горняков всегда отличали мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей, и прочность этих традиций подтверждают многочисленные шахтерские династии, которыми гордится Россия.
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