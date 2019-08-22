Путин поздравил работников угледобычи с Днем шахтера

"Всех тех, кто работает в отрасли, ветеранов угледобычи, членов их семей, хотел поздравить с приближающимся праздником и пожелать всего самого доброго. Всем еще раз хочу повторить, чья жизнь связана с угледобычей, с одной из ключевых, с одной из базовых отраслей экономики страны: нелегкий, нередко сопряженный с риском горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в нашей стране, а сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение", - сказал Путин на встрече с главами угледобывающих регионов страны.