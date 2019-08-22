Прокурор попросил почти семь лет для сбившего девушку сотрудника "Синергии"

МОСКВА, 22 авг- РИА Новости. Прокурор просит Савеловский суд Москвы приговорить к 6 годам и 10 месяцам заключения бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин в Москве, в том числе беременную - насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.

"Прокурор попросил суд назначить наказание в виде 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима с лишением права управления автомобилем на 3 года", - сказал адвокат.

По его словам, прокурор поддержал иски о компенсации вреда - по 5 миллионов матери и мужу погибшей, а также 2 миллиона второй пострадавшей.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.