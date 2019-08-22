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РИА Новости

Эксперты рассказали, где пригодится опыт робота "Федора"

14:05 22.08.2019
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот Skybot F-850 ("Федор")
Робот Skybot F-850 (Федор)
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
Робот Skybot F-850 ("Федор"). Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Опыт робота "Федора" пригодится скорее на Луне, чем в повседневной жизни землян, заявил РИА Новости заместитель руководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Аэронет" Роман Жиц.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", на котором "Федор" отправился к МКС, стартовала с Байконура в 06.38 мск 22 августа. Стыковка со стацией запланирована утром 24 августа. На МКС при помощи робота российский космонавт Александр Скворцов проведет несколько экспериментов. Возвращение "Федора" планируется 7 сентября.
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По словам эксперта, запуск робота - это, безусловно, шаг вперед, поскольку это антропоморфный робот, который должен делать работу космонавтов. "Однако нужно понимать такую вещь, на самом деле ценность подобного робота была бы тогда именно, когда бы он использовался снаружи космической станции. Тот факт, что его запускают для того, чтобы он провел работы внутри космической станции, пока что говорит о том, что нет уверенности в том, что он сможет работать в условиях невесомости, поскольку они намного более сложные... В целом, архитектура этого робота годна, просто это пока первый шаг. В дальнейшем, конечно, должен быть запуск его и эксплуатация в условиях открытой невесомости", - сказал Жиц.
"В принципе, развитие такой системы и ее совершенствование дальнейшее вполне может быть потом использовано при строительстве лунной станции, если мы в конце концов дойдем до той стадии, что будем строить ее. Тогда такие устройства, такие достаточно автономные роботы будут, в общем-то, бесценны. Потому что они сильно снизят не только риск, но и стоимость", - указал он.
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Эксперт указал, что запуск робота в космос является хорошим примером для специфических использований таких устройств. В дальнейшем подобные роботы могут использоваться в МЧС или "Росатоме", "то есть в тех агентствах и организациях, которые работают в сложных и очень рискованных условиях". Однако в повседневной жизни на Земле использоваться такого рода робот вряд ли будет, считает он.
"Для робота нянчить грудного ребенка неизмеримо и в миллионы раз сложнее, чем делать пусть даже сложную, но заранее предопределенную промышленную работу. Потому что использовать такие устройства в обычной среде обитания человека намного сложнее и опаснее, чем если бы вы использовали их в условиях, где нужно сделать простые, несложные, заранее предопределенные операции. Поэтому особого влияния на рынок бытовой робототехники я здесь не вижу... Для бытовых нужд – эта вещь избыточна, и вряд ли мы увидим какие-то прямые эффекты от нее на обычном гражданском рынке робототехники", - добавил собеседник агентства.
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