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РИА Новости

В МИД прокомментировали похищение российских моряков в Африке

14:00 22.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. МИД РФ держит на особом контроле ситуацию с российскими моряками, которых похитили нигерийские пираты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.
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"Мы продолжаем держать на особом контроле ситуацию с вооруженным нападением на данное судно. Предположительно, совершили нападение нигерийские пираты", - сказала Захарова на брифинге.
"В соответствии с имеющейся у нас информацией, пленники доставлены на территорию Нигерии. Также бандитами были похищены судовая касса, личные вещи моряков, повреждены средства связи и навигации", - отметила она.
По словам Захаровой, посольство России находится в постоянном контакте с камерунскими компетентными органами и межрегиональным координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, а также судовладельческой компанией.
Ранее в посольстве РФ в Камеруне сообщили, что сформированная судовладельцем группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе моряков и уже удалось договориться о доставке для них продовольствия и медикаментов.
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
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Источник: похитившие россиян в Камеруне пираты дали поговорить с капитаном
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Мария ЗахароваМИД РФКамерунРоссияВ мире
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