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РИА Новости

Эксперт назвал регионы мира "на обочине" научной климатической деятельности

13:58 22.08.2019
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© AP Photo / Jennifer LaversМусор на пляже острова Хендерсон в Тихом океане
Мусор на пляже острова Хендерсон в Тихом океане
© AP Photo / Jennifer Lavers
Мусор на пляже острова Хендерсон в Тихом океане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 22 авг - РИА Новости. Научное сообщество из стран Центральной и Западной Азии и маленьких островных государств в западной части Тихого океана практически не участвуют в подготовке межправительственных докладов о климате, заявила журналистам сопредседатель Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Джой Перейра.
Доклады МГЭИК готовят около ста авторов из 40 стран мира, а также более 160 соавторов. При подготовке докладов анализируется около 6 тысяч научных статей, которые направляются в адрес МГЭИК.
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"Есть страны, которые находятся на обочине научной деятельности... Наименьшее число учёных, которые принимают участие в написании докладов МГЭИК, из стран Центральной и Западной Азии, а также из Восточно-Тихоокеанского региона", - сказал Перейра.
Она уточнила, что МГИЭК проводит тренинги для учёных из этих стран, чтобы научить их писать статьи и короткие обзоры, которые принимает к рассмотрению МГЭИК. Перейра добавила, что ближайшие тренинги пройдут для учёных на Фиджи и в Куала-Лумпур (Малайзия).
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"Включение работ местных учёных крайне важно для написания объективного доклада о климатических изменениях", - добавила Перейра.
Как отметил заместитель председателя МГЭИК Йуба Сокона, для того, чтобы стать экспертом группы, необходимо получить номинацию от страны и потом быть выбранным на основе резюме и научных работ. Из стран этих регионов очень мало номинаций, поэтому мало шансов войти в группу учёных, которые готовят доклад.
Российские учёные традиционно принимают участие в подготовке докладов МГЭИК. Эта работа, как и популяризация итогов исследований, не оплачивается, а ведётся учёными на волонтерских началах.
МГЭИК — это всемирный межправительственный орган, ответственный за оценку научных знаний, связанных с изменением климата, его воздействиями и потенциальными будущими рисками, а также возможных вариантов реагирования. Доклады МГЭИК берутся за основу принятия решений по вопросам сохранения климата на международном уровне.
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Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC)Куала-ЛумпурМалайзияАлма-АтаРИА Наука
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