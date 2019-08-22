Эксперт назвал регионы мира "на обочине" научной климатической деятельности

АЛМА-АТА, 22 авг - РИА Новости. Научное сообщество из стран Центральной и Западной Азии и маленьких островных государств в западной части Тихого океана практически не участвуют в подготовке межправительственных докладов о климате, заявила журналистам сопредседатель Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Джой Перейра.

Доклады МГЭИК готовят около ста авторов из 40 стран мира, а также более 160 соавторов. При подготовке докладов анализируется около 6 тысяч научных статей, которые направляются в адрес МГЭИК.

"Есть страны, которые находятся на обочине научной деятельности... Наименьшее число учёных, которые принимают участие в написании докладов МГЭИК, из стран Центральной и Западной Азии, а также из Восточно-Тихоокеанского региона", - сказал Перейра.

Она уточнила, что МГИЭК проводит тренинги для учёных из этих стран, чтобы научить их писать статьи и короткие обзоры, которые принимает к рассмотрению МГЭИК. Перейра добавила, что ближайшие тренинги пройдут для учёных на Фиджи и в Куала-Лумпур (Малайзия).

"Включение работ местных учёных крайне важно для написания объективного доклада о климатических изменениях", - добавила Перейра.

Как отметил заместитель председателя МГЭИК Йуба Сокона, для того, чтобы стать экспертом группы, необходимо получить номинацию от страны и потом быть выбранным на основе резюме и научных работ. Из стран этих регионов очень мало номинаций, поэтому мало шансов войти в группу учёных, которые готовят доклад.

Российские учёные традиционно принимают участие в подготовке докладов МГЭИК. Эта работа, как и популяризация итогов исследований, не оплачивается, а ведётся учёными на волонтерских началах.