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РИА Новости
Тамбовская область

На Тамбовщине прозвучала новая песня в честь государственного флага России

13:58 22.08.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиНа Тамбовщине прозвучала новая песня в честь государственного флага РФ
На Тамбовщине прозвучала новая песня в честь государственного флага РФ
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
ТАМБОВ, 22 авг - РИА Новости. Премьерой песни, посвященной российскому триколору, завершились в Тамбове масштабные торжества в честь Дня государственного флага РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, праздник прошел во всех муниципалитетах региона. С самого утра волонтёры раздавали трехцветные ленточки. Целую улицу в центре Тамбова накрыл трехцветный флаг-рекордсмен длиной 89 метров. Также тамбовская молодежь развернула уникальный флаг, на котором представлены гербы всех тридцати муниципальных образований области. Основные торжества развернулись в областном центре на площади Музыки, где собрались более 12 тысяч человек.

"В истории нашей страны было много испытаний, непростых периодов, когда решалась ее судьба, судьба многовековой государственности, судьба многонационального русского народа. И наше счастье, что сейчас мы живем в современной России, устремленной в будущее, утверждающейся в новых областях и сферах. Россия - страна больших возможностей! День Государственного флага России — это напоминание, что мы, представители многонационального народа, представители разных поколений и профессий, - это единое целое – граждане Великой России", - приветствовал собравшихся глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В пресс-службе добавили, что торжества завершились премьерой песни, посвящённой Государственному флагу страны. Авторы музыки - руководитель Губернаторского духового оркестра Пётр Сосновский, автор слов - Александр Митрофанов, который написал и текст гимна Тамбовской области. Партитуру для оркестра составил преподаватель Военного института (военных дирижеров) Военного университета МО РФ, заслуженный артист России Александр Халилов - брат военного дирижёра и композитора, народного артиста России Валерия Халилова, который до своей гибели в 2016 году был руководителем фестиваля духовых оркестров в Тамбове.
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиНа Тамбовщине прозвучала новая песня в честь государственного флага РФ
На Тамбовщине прозвучала новая песня в честь государственного флага РФ
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
На Тамбовщине прозвучала новая песня в честь государственного флага РФ
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьРоссияТамбовОбщество
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