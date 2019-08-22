На Тамбовщине прозвучала новая песня в честь государственного флага России

"В истории нашей страны было много испытаний, непростых периодов, когда решалась ее судьба, судьба многовековой государственности, судьба многонационального русского народа. И наше счастье, что сейчас мы живем в современной России, устремленной в будущее, утверждающейся в новых областях и сферах. Россия - страна больших возможностей! День Государственного флага России — это напоминание, что мы, представители многонационального народа, представители разных поколений и профессий, - это единое целое – граждане Великой России", - приветствовал собравшихся глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.