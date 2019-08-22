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РИА Новости

В Подмосковье шесть человек попали в больницу после опрокидывания автобуса

13:58 22.08.2019 (обновлено: 20:39 22.08.2019)
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© Фото : ГИБДД России по Московской областиДТП на трассе Москва-Псков в Подмосковье. 22 августа 2019
ДТП на трассе Москва-Псков в Подмосковье. 22 августа 2019
© Фото : ГИБДД России по Московской области
ДТП на трассе Москва-Псков в Подмосковье. 22 августа 2019
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шесть пострадавших госпитализированы в результате ДТП с автобусом на трассе М-9 "Балтия", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерстве здравоохранения Московской области.
Автобус Golden Dragon, перевозивший 14 пассажиров из Пскова в Москву, опрокинулся на 69-м километре дороги М-9 "Балтия" в Подмосковье примерно в 6:30 утра. В ГИБДД информировали о восьми пострадавших пассажирах. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулём. Ространснадзор после инцидента намерен проверить перевозчика "Мобил трак центр".
Минздрав Подмосковья уточнил, что в больницу попали шесть человек.
"По предварительной информации, в ДТП на трассе М9 пострадали шесть человек, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Истринскую больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сказали в ведомстве.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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