В Подмосковье шесть человек попали в больницу после опрокидывания автобуса

© Фото : ГИБДД России по Московской области ДТП на трассе Москва-Псков в Подмосковье. 22 августа 2019

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шесть пострадавших госпитализированы в результате ДТП с автобусом на трассе М-9 "Балтия", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерстве здравоохранения Московской области.

Автобус Golden Dragon, перевозивший 14 пассажиров из Пскова в Москву, опрокинулся на 69-м километре дороги М-9 "Балтия" в Подмосковье примерно в 6:30 утра. В ГИБДД информировали о восьми пострадавших пассажирах. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулём. Ространснадзор после инцидента намерен проверить перевозчика "Мобил трак центр".

Минздрав Подмосковья уточнил, что в больницу попали шесть человек.