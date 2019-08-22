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РИА Новости

В МВД рассказали об обстановке в кузбасском селе, где произошла поножовщина

13:51 22.08.2019
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© Фото : страница "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во ВКонтактеПолиция в селе Подгорное
Полиция в селе Подгорное
© Фото : страница "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во ВКонтакте
КЕМЕРОВО, 22 авг - РИА Новости. Обстановка в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, где произошла поножовщина с цыганами, спокойная, полицейские на месте проводят мероприятия по охране общественного порядка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, которой предшествовала драка, завершившаяся госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями. Отмечалось, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан, в отношении него в ближайшее время будет избрана мера пресечения.
"В населенном пункте полицейские проводят мероприятия по охране общественного порядка и профилактике правонарушений. Сегодня в сельском поселении подворный обход провели участковые уполномоченные полиции. Они побеседовали со всеми жителями. В течение всего дня граждан по личным вопросам принимает начальник службы участковых уполномоченных полицейского главка. Обстановка в населенном пункте спокойная", – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе уточнили, что участники данного инцидента от обеих сторон уже привлекались к уголовной ответственности, а самой драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее.
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КузбассМВД РФКемеровская областьПроисшествия
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