В МВД рассказали об обстановке в кузбасском селе, где произошла поножовщина

КЕМЕРОВО, 22 авг - РИА Новости. Обстановка в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, где произошла поножовщина с цыганами, спокойная, полицейские на месте проводят мероприятия по охране общественного порядка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, которой предшествовала драка, завершившаяся госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями. Отмечалось, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан, в отношении него в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

"В населенном пункте полицейские проводят мероприятия по охране общественного порядка и профилактике правонарушений. Сегодня в сельском поселении подворный обход провели участковые уполномоченные полиции. Они побеседовали со всеми жителями. В течение всего дня граждан по личным вопросам принимает начальник службы участковых уполномоченных полицейского главка. Обстановка в населенном пункте спокойная", – говорится в сообщении.