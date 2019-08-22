Фильму "Доктор Сон" по Стивену Кингу присвоили рейтинг R

В центре сюжета - повзрослевший Дэнни Торранс (Юэн Макгрегор), который по прежнему страдает от психологической травмы, пережитой в детстве и описанной в "Сиянии". Он пристрастился к алкоголю, чтобы избавиться от видений, которые его преследуют. Когда он бросает пить, у него появляется возможность использовать свои магические способности, чтобы помочь безнадежно больным в хосписе. Дэнни знакомится с другой "сияющей" девочкой, и вместе они начинают борьбу против организации, которая преследует людей с необычным даром.