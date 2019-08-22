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РИА Новости
Культура

Фильму "Доктор Сон" по Стивену Кингу присвоили рейтинг R

14:50 22.08.2019 (обновлено: 15:00 22.08.2019)
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© Warner Bros. Pictures, 2019Кадр из фильма "Доктор Сон"
Кадр из фильма Доктор Сон
© Warner Bros. Pictures, 2019
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Фильм "Доктор Сон" Майка Флэнегана получил рейтинг R за "жестокое содержание, кровавые сцены, лексику, наготу и использование наркотиков", сообщает Screen Rant.
"Это вполне оправданно", - написал режиссер картины в Твиттере.
Предстоящий фильм – сиквел ленты "Сияния" Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга, вышедшего в 1980 году. Книгу "Доктор Сон" писатель опубликовал в 2013 году.
В центре сюжета - повзрослевший Дэнни Торранс (Юэн Макгрегор), который по прежнему страдает от психологической травмы, пережитой в детстве и описанной в "Сиянии". Он пристрастился к алкоголю, чтобы избавиться от видений, которые его преследуют. Когда он бросает пить, у него появляется возможность использовать свои магические способности, чтобы помочь безнадежно больным в хосписе. Дэнни знакомится с другой "сияющей" девочкой, и вместе они начинают борьбу против организации, которая преследует людей с необычным даром.
Как утверждает издание, Флэнеган постарался максимально связать свой проект с "Сиянием" Кубрика, в картине есть много отсылок к культовой ленте. В российский прокат фильм выходит седьмого ноября, а в мировой – 31 октября.
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